とちぎテレビ とちぎテレビキャスターが、栃木県内の様々な話題を自ら取材する「キャスターがゆく！」。今回は飯島誠キャスターが、この春新たな船出をした新社会人にスポットをあてました。県内最大手のバス会社、関東自動車に入社した３人のバスガイドです。 この春入社した３人のバスガイド。２０歳、宇都宮市出身の六本木咲来（さくら）さんは、短大の観光科を卒業しバスガイドの世界に飛び込みま