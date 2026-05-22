介護が必要になった際、老健（介護老人保健施設）の利用が候補に挙がることがあります。しかし、希望すれば誰でも入れるものではなく、一定の条件を満たさなければなりません。本記事では、老健の入所条件、手続きの具体的な流れ、在籍期間、かかる費用を解説します。 監修作業療法士：稲木 康平（作業療法士）出身大学：金沢大学 経歴：回復期病棟で約9年ほど、患者様やご家族様のニーズに合わせたリハビリテ}