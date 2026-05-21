ドローン対策のネットの下、ウクライナ東部の通称「命の道」を進むウクライナ軍兵士ら/CNN via CNN Newsourceウクライナ東部ドルジュキウカ（CNN）穴だらけになり、焼け焦げた車両が散乱する「命の道」。頭上にはドローンよけのネットが張り巡らされている。最前線のウクライナ部隊へ補給物資を届けるこの道路は、ドネツク州のドルジュキウカとコスティアンティニウカを結ぶ、まさに生命線だ。ウクライナ兵は、時には数カ月間も同