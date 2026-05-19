舞台『レディエント・バーミン』を控えた清原果耶が語る、原点とは？ 清原果耶、井之脇海、池津祥子の3人芝居で描かれる舞台『レディエント・バーミン Radiant Vermin』が、6月8日(月)〜7月5日(日)まで東京・シアタートラムで上演される。ある日、小さなボロ家に住んでいたオリー(井之脇海)とジル(清原果耶)夫妻のもとに、ミス・ディー(池津祥子)と名乗る家の仲介者から「夢の家を差し上げます」との手紙が届く。「生まれてく