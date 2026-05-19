先月、あいの風とやま鉄道の車内で乗客の手荷物のモバイルバッテリーから発火した火災を受け、消防などはきょう、富山駅の構内に注意を促すポスターを掲示しました。リチウムイオン電池火災の対策を呼びかけるポスターを作成したのは、県内の7つの消防本部で作る県消防長会などです。先月1日、あいの風とやま鉄道の車内で乗客の手荷物のモバイルバッテリーから火が出て、列車が緊急停止しました。乗客が車