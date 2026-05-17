ネットフリックスで4月末から配信中のドラマ『地獄に堕ちるわよ』。戸田恵梨香が演じる、細木数子さんの半生をもとにしたオリジナルストーリーだが、同サービスの国内ランキングテレビ番組部門で初登場1位を飾り、話題を集めている。【写真】『地獄に堕ちるわよ』で再注目、島倉さんが事務所社長に送っていた“直筆の手紙”劇中で描かれている島倉千代子さんのトラブル「この作品は、戦後の混乱時に貧しい幼少期を過ごした細木さ