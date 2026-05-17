函館ならではの海鮮や函館山の夜景、歴史ある街並みとディープなご近所の魅力を楽しみ尽くす「街ナカ」ホテル「OMO5函館(おも) by 星野リゾート」は、2026年4月20日〜11月10日(火)(予定)の期間、ホテル前から函館山山頂まで直行する「函館山夜景ダイレクトバス」を運行する。【写真】函館の美しい夜景ホテルから函館山山頂まで直行する「函館山夜景ダイレクトバス」函館観光の目的の第1位(※1)である「山