インスタグラムに無念つづる陸上男子100メートルで10秒00の記録を持つ17歳の清水空跳（星稜高3年）が、17日のセイコーゴールデングランプリ（MUFGスタジアム）の同種目を欠場することになった。ウォーミングアップ中に左ハムストリングを痛めたという。清水は自身のインスタグラムのストーリー機能で、「SEIKOグランプリ陸上を欠場する事になりました。アップ中での左ハムストリングを痛めてしまい欠場する形をとりました」と