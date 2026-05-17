◇大相撲夏場所８日目（１７日、東京・両国国技館）

西序ノ口８枚目・森麗（もりうらら）が西同２２枚目・本多（錣山）を力強く押し出し、初白星を挙げて１勝３敗とした。

３８歳の森麗は身長１６７・８センチ。対する本多は１５歳で１９０センチの長身を誇る。森麗は２２センチ差、２３歳下の相手に立ち合いから前に出て、頭をつけて粘り強く押し続けた。師匠の大嶽親方（元幕内・玉飛鳥）からの「前に出ろ」という教えを実践。「前に出るのと、バランスを崩さないようにすれば勝機は来ると思った」と、待望の白星をつかんだ。

今場所は昨年現役を引退した沢勇に次ぎ、史上２人目の序ノ口在位１００場所目の節目だった。土俵には変形性関節症のため約１５年ほど着けてきた膝の分厚いサポーターを外し、上がっている。師匠から膝が曲がっていないとの指摘を受け「自分では曲がっているように見えていたけど、サポーターに頼りすぎて硬くなっていた」と分析。４月の稽古場から取り組み始め「怖さはあるけど、痛さはない。土俵でケガしたら怖いなという気持ちの問題もあった。今後はよほど痛くならない限りは着けないつもり」と覚悟を示した。

今場所は３連敗スタートとはなったが、膝を曲げて前に出る意識で相撲を取れている手応えがあり、師匠からも「そんなに負ける相撲は取ってない」と励まされていた。先場所は２勝５敗で、昭和以降で序ノ口以上の史上ワースト記録の３９場所連続負け越し。残り三番は、４０場所ぶりの勝ち越しが大きな目標となるが「勝ち越すと思うと、体が硬くなる。一番一番、いい相撲を取っていきたい」と足元を見据えた。（林 直史）