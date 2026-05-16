「ダイエット中なんだから、我慢しなきゃ」と思うほど、甘いものや間食が気になってしまうことありませんか？一方で、極端に食事制限していないのに、体型を安定してキープしている人もいます。その差を生むのが、“食欲との付き合い方”。食欲を抑え込もうとするのか、それとも満足感を残しながら整えるのか。大人世代だからこそ見直したい、“続けやすいダイエット習慣”について解説します。我慢して減らす方法は“変化が出やす