【食欲を我慢する vs 食欲を整える】続きやすいのはどっち？大人世代のダイエット習慣
「ダイエット中なんだから、我慢しなきゃ」と思うほど、甘いものや間食が気になってしまうことありませんか？一方で、極端に食事制限していないのに、体型を安定してキープしている人もいます。その差を生むのが、“食欲との付き合い方”。食欲を抑え込もうとするのか、それとも満足感を残しながら整えるのか。大人世代だからこそ見直したい、“続けやすいダイエット習慣”について解説します。
我慢して減らす方法は“変化が出やすい”反面、反動も出やすい
食事量や甘いものをしっかり制限する方法は、短期間では結果につながりやすい方法です。「頑張っている感覚」を得やすく、体重変化を実感しやすい人も少なくありません。また、一時的に食事量を調整することで、「普段どれだけ食べていたか」を見直すきっかけになる場合もあります。
ただ、その一方で、極端な制限が続くと、“食べたい意識”が強くなりやすいことも。空腹感やストレスが積み重なることで、反動的に食べ過ぎてしまうケースもあります。特に大人世代は、仕事や家事、睡眠不足などの影響で生活リズムが乱れやすく、食欲もストレスや疲労の影響を受けやすいので、“我慢だけで乗り切る方法”が負担になりやすいでしょう。
“満足感を残しながら整える”人ほど、食欲は安定しやすい
一方で、食べる楽しさや満足感を残しながら整える方法は、無理なく続けやすいのが特徴。ここで大切なのは、“好きなだけ食べる”ことではなく、“満足感を極端に削りすぎない”ことです。タンパク質や食物繊維を意識したり、空腹をためすぎないようにしたりすることで、結果的に食欲も安定しやすくなります。
変化はゆるやかでも、「続けやすい」という安心感があるため、結果として生活リズムそのものが整えやすいでしょう。
続きやすい人は、“食欲を敵にしすぎない”
食欲は、意思が弱いから生まれるものではありません。睡眠不足やストレス、疲労、生活リズムなど、さまざまな影響を受ける自然な体の反応です。だからこそ、“無理に抑え込もうとしすぎない”ことも大切。頑張って我慢するより、「どうすれば安定しやすいか」という視点の方が、大人世代のダイエットは続きやすくなります。
食欲を我慢するのか、整えるのか。その答えは一つではありません。ただ、ダイエットが続きやすい人ほど、食欲を“抑え込む”より“安定させる”方向で考えている傾向があります。無理に戦うのではなく、自然に付き合う視点が、大人世代のダイエットを長く続ける鍵かもしれません。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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