女優の三田寛子が、４月２９日に、老衰のため東京都の施設で１０２歳で亡くなった、「九十歳。何がめでたい」などのユーモアあふれるエッセーでも親しまれた作家の佐藤愛子さんを思い出ショットで追悼した。三田は１６日までに自身のインスタグラムを更新。「いま佐藤愛子先生のご逝去の報に接しました１９８９年、先生の作品『娘と私のアホ旅行』がドラマ化された際、先生役を有馬稲子さん、お嬢様の役を私が務めさせていた