“アイドル” がコンセプトで、日本一有名なコンセプトカフェの人気キャスト・絢瀬まよが初グラビア。「今までSNSでも水着を公開していません。プライベートで水着を着たときに女友達から『エロすぎ』と言われて『無料で公開するのはもったいないな』と思ったからです（笑）。実際、そのときはナイトプールに行く予定だったのですが、事前に水着姿を披露したら止められて、結局行きませんでした。注目してほしいのは、細身なのにG