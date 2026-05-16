◆ 圧巻の無失点デビューいきなりの剛球連発に、スタジアムが沸いた。ソフトバンクからDeNAに移籍してわずか3日。しかも約1か月半ぶりとなる先発のマウンドに上がった尾形崇斗がヤクルトとのファーム戦に先発登板し、初回から三者連続三振の圧巻スタート。3回にも再び三者連続三振を奪うなどマウンドを支配し、4回は1死からモイセエフニキータのバットを折りながらも不運なヒットで初めてランナーを背負い、続く田中陽翔にもラ