「Snow Man」深澤辰哉（34）が15日深夜放送のTBSラジオ「JUNKバナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1・00）に出演。普段から仲良ししている人気芸人を明かした。この日は西武鉄道「特急ラビュー」とのコラボ「バナラビューGOLD」として放送。パーソナリティーの「バナナマン」の設楽統とともに、完全貸し切りのラビューに乗って、設楽の地元・秩父まで旅した。2人は設楽がMCを務めるフジテレビ「ノンストップ！」（月