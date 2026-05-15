日本野球機構（NPB）とスカパーJSAT株式会社は15日、3・4月度の『スカパー！サヨナラ賞』の受賞者を発表。セ・リーグからは中日・村松開人（初受賞）、パ・リーグからはロッテ・藤原恭大（初受賞）がそれぞれ受賞した。村松は、4月24日にバンテリンドームナゴヤで行われたヤクルト戦、1点を追う9回裏、一死二、三塁の場面で、ライトへ劇的な逆転サヨナラ3ランを放った。藤原は4月3日にZOZOマリンで行われたソフトバンク戦、