【モデルプレス＝2026/05/15】アニメ「名探偵コナン」で工藤新一役を務める声優の山口勝平がX（旧Twitter）を更新。毛利蘭役を務める声優の山崎和佳奈さんの訃報を受け、追悼した。【写真】「名探偵コナン」毛利蘭役の声優、2025年4月頃の姿◆山口勝平、追悼コメント山口は「訃報を聞いた時 嘘、でしょ？って言葉しか出てこなかった。自分の中にポッカリ穴が空いたみたいで、心拍音だけ頭の中に鳴り響いてて。和佳奈ちゃんの訃報が