「名探偵コナン」工藤新一役の声優・山口勝平、山崎和佳奈さんを追悼「ショック過ぎます」
【モデルプレス＝2026/05/15】アニメ「名探偵コナン」で工藤新一役を務める声優の山口勝平がX（旧Twitter）を更新。毛利蘭役を務める声優の山崎和佳奈さんの訃報を受け、追悼した。
【写真】「名探偵コナン」毛利蘭役の声優、2025年4月頃の姿
山口は「訃報を聞いた時 嘘、でしょ？って言葉しか出てこなかった。自分の中にポッカリ穴が空いたみたいで、心拍音だけ頭の中に鳴り響いてて。和佳奈ちゃんの訃報があまりにショック過ぎます。。。」と自身の心境を綴った。続けて「未だ、頭と心も全く整理出来ないけれど、今はこの本番を精一杯務める事が手向けと信じて頑張ってくるね」とコメントした。
山崎さんは1965年3月21日生まれ、神奈川県出身。「名探偵コナン」毛利蘭のほか、「ひみつのアッコちゃん」加賀美あつこ（3代目アッコ）、「サンデー・ジャポン」（TBS系）ナレーションなどを担当。2月より、病気療養中のため活動を休止。2026年5月15日、所属事務所・青二プロダクションの公式サイトにて亡くなったことが発表された。61歳だった。（modelpress編集部）
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【写真】「名探偵コナン」毛利蘭役の声優、2025年4月頃の姿
◆山口勝平、追悼コメント
山口は「訃報を聞いた時 嘘、でしょ？って言葉しか出てこなかった。自分の中にポッカリ穴が空いたみたいで、心拍音だけ頭の中に鳴り響いてて。和佳奈ちゃんの訃報があまりにショック過ぎます。。。」と自身の心境を綴った。続けて「未だ、頭と心も全く整理出来ないけれど、今はこの本番を精一杯務める事が手向けと信じて頑張ってくるね」とコメントした。
◆声優・山崎和佳奈さん死去
山崎さんは1965年3月21日生まれ、神奈川県出身。「名探偵コナン」毛利蘭のほか、「ひみつのアッコちゃん」加賀美あつこ（3代目アッコ）、「サンデー・ジャポン」（TBS系）ナレーションなどを担当。2月より、病気療養中のため活動を休止。2026年5月15日、所属事務所・青二プロダクションの公式サイトにて亡くなったことが発表された。61歳だった。（modelpress編集部）
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