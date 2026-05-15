近畿地方は、今週に入り暑さが増していますが、明日16日(土)以降はさらにレベルアップするでしょう。今シーズン初めて真夏日(最高気温30℃以上)となる所が続出し、18日(月)は京都市で34℃の予想です。まだ体が暑さに慣れていないため、熱中症への対策を心がけてください。明日16日から今シーズン初の真夏日続出熱中症に注意今日15日は広い範囲で日差しが降り注ぎ、気温が上がっています。昨日14日に続いて、今日も30℃近くまで気