全国から100人を超える外科医が集まる「がん免疫外科研究会」が来週（21日・22日）下松市笠戸島で開かれます。開催を前に、世話人を務める周南記念病院消化器病センターの硲 彰一さんらが下松市長を表敬訪問しました。研究会が対象とするのは「がん免疫療法」。免疫ががん細胞を攻撃する力を保つ薬を使う治療法です。研究会は「がん免疫療法」を研究する全国の外科医が集まるものでその第一人者で「医薬基盤・健康・栄養研究