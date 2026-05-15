莫大な金銭的被害、スマホハッキング被害で家族もろとも人生を壊された韓国俳優が引退宣言

俳優のチャン・ドンジュが引退を宣言した。

チャン・ドンジュは5月15日、自身のインスタグラムを更新。

【画像】チャン・ドンジュに「変なことだけはやめて…」の声

真っ黒な画像とともに、「今日を最後に、私は俳優チャン・ドンジュとしての人生を終えようと思います。舞台からは去りますが、皆様が送ってくださった真心は一生忘れません」と引退を発表した。

彼は「長い間、俳優という名で生きてきながら、本当に多くの愛と応援をいただきました。カメラの前で笑い、泣いたすべての瞬間が、私の人生で最も輝く時間でした」とし、「至らない私を信じて共に歩んでくださった監督、スタッフの方々、そして俳優仲間の皆さんに、心から感謝いたします。何より、いつも私のそばを守ってくださったファンの皆様のおかげで、最後まで幸せに歩んでくることができました」と伝えた。

（写真提供＝OSEN）チャン・ドンジュ

チャン・ドンジュは以前、ハッキングや脅迫被害に遭ったことを明かしていた。昨夏、見知らぬ番号からの電話に出たことをきっかけに、「相手は私の移動動線を正確に把握しており、スマートフォンは完全にハッキングされた状態だった。あの日から今日まで、一日たりとも欠かさず地獄のようだった」という過酷な状況を説明していた。

電話番号を3回変えて逃げようとしたものの、その都度失敗。この過程で金銭的被害は収拾がつかないほど膨れ上がり、資金を工面するために家族は自宅まで売却したが、急な資金調達で発生した借金がさらなる債務につながり、被害額が増大していったという。

（画像＝チャン・ドンジュInstagram）引退報告の投稿

「家族の幸せまで全て失い、我に返ると自分によって多くの愛する人々が傷ついていた」と吐露。今年1月には「ハッキング脅迫を受けたあと、お金を借りるために手段と方法を選ばなかった。私によって被害を受けた方々に心からお詫び申し上げる。正気に戻って、生きて1ウォンたりとも欠かさず返済する」と述べていた。