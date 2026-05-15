フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が13日、地元の兵庫・神戸市内で引退会見に出席した。26歳で現役生活に別れを告げた会見。その最後に、突然の結婚発表を行った。5月5日に一般男性と入籍したという。坂本はその後、テレビインタビューで結婚を伝えた選手の名前を明らかにした。

坂本は会見の最後に「この場を借りてご報告します。先日結婚いたしました」とサプライズ報告。報道陣から「おお〜！」とどよめきが起きた。相手は同い年、大学時代に出会ったという。「本当に真逆な方で、常に冷静で物事を考えられる人。でも楽しむことを忘れず一緒におもしろいことをしてくれる人。フィギュアスケートの関係者ではないです」と説明した。

同日には日本テレビ系「news zero」が坂本への独占インタビューの様子を放送。結婚については「口の堅い人には言いました」とし、「りくりゅう（三浦璃来、木原龍一）と優真くん（鍵山優真）と新葉（樋口新葉）と舞依ちゃん（三原舞依）とゆなすみ（長岡柚奈、森口澄士）とうたまさ（吉田唄菜、森田真沙也）」の9人の名前を挙げた。報告した後、りくりゅう2人の反応を聞かれると「『やっとかー』って言われました」と笑って明かした。



（THE ANSWER編集部）