石川県とポケモン・ウィズ・ユー財団は14日、のと里山空港を「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」として、7月7日から2029年9月末までの期間限定でリニューアルオープンすると発表した。世界で初めてポケモンの名を冠した空港となる。【写真】ポケモンだらけ！めちゃくちゃ楽しそうな“世界初”の空港の出発ロビー県と財団は、連携協定に基づき、被災した子どもたちを元気づける取り組みや、地域に活気を取り戻す観光支援の