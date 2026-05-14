しっかり保湿しているはずなのに、肌がなんとなく重たい。ベタつきは気になるのに、乾燥感も残るなどと感じることありませんか？大人世代の肌は、ただ“たくさん与える”だけでは整いにくくなるもの。季節や湿度、肌状態に合わせて“今の自分にちょうどいいケア”へ調整していくことが、軽やかな質感づくりのポイントになります。“塗りすぎ保湿”で重たく見えていない？乾燥が気になると、ボディクリームをたっぷり重ねたくなるも