子どもたちに環境学習とともにラグビーにも関心をもってもらおうと、袋井市で田植え前の田んぼでどろんこラグビー体験が開催されました。これは、袋井ハローこども園が毎年行っている「どろんこ遊び」と静岡ブルーレヴズのラグビー普及活動のひとつ「ラグビー授業」をコラボさせたものです。参加した静岡ブルーレヴズの斎藤 良明慈縁選手と福田 大晟選手らが、園児たちとラグビー