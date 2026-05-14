みなさん、こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。4月27日からミスタードーナツで発売された期間限定新商品の試食会にお邪魔してきたのでその様子をレポートします。今回発売されたのは、新感覚エアリードーナツ『サクぽふん』と、氷のシャリシャリ感とフルーツなどの具材感にこだわったもぐもぐ食感が新感覚のドリンク『シャリもぐフルーツフローズン』です。■外が「サクサク」中が「ぽふん」の新感覚エア