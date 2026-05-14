ミスタードーナツ新作は“食感革命”!?　「サクぽふん」と「シャリもぐ」を実食してみた

みなさん、こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。

4月27日からミスタードーナツで発売された期間限定新商品の試食会にお邪魔してきたのでその様子をレポートします。

今回発売されたのは、新感覚エアリードーナツ『サクぽふん』と、氷のシャリシャリ感とフルーツなどの具材感にこだわったもぐもぐ食感が新感覚のドリンク『シャリもぐフルーツフローズン』です。

■外が「サクサク」中が「ぽふん」の新感覚エアリードーナツが登場！

「サクぽふん」は、その名の通り、外は“サクサク”、中は“ぽふん”と軽やかな食感が特徴の新作ドーナツ。

フレーバーは生地との相性が良く食感をシンプルに味わうことのできる、「ミルクシュガー」と「カスタードシュガー」の2種類が発売されています。

今回、この新感覚食感を生み出すために、軽やかな口当たりのドーナツ生地に、ミスタードーナツオリジナルの液をつけてフライしているそう。

ミスタードーナツオリジナルの液をつけてフライすることで、ドーナツ表面がごつごつとし、「サクサク」食感を実現しています。

手に取った時の独特のごつごつ感や、ひとくち食べると感じる新感覚の“サクぽふん食感”が初めての体験で一口食べてびっくり!! ボリュームがあるので1個食べた時の満足感を感じることができました。

■“シャリもぐ”食感が楽しい！ フルーツたっぷり新感覚ドリンク

「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」は、香港の定番デザートであるヨンジーガムロをヒントに開発したドリンクです。

具材に使用したパールタピオカやマンゴーゼリー、グレープフルーツゼリーのもぐもぐ食感と、マンゴー味の氷のシャリシャリ食感に、隠し味でココナッツミルクが使用されています。

マンゴーのまろやかな甘さと、グレープフルーツのさっぱりとした酸味を感じられる味わいでした。

「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」は台湾の定番デザートであるフォンリービンをヒントに開発したドリンク。

具材感のある角切りパイナップルとパインゼリー、ナタデココのもぐもぐ感と、パイン味の氷のシャリシャリ食感で、フルーツの味わいを感じられるすっきりとした味わいでした。

■春夏のおでかけのお供にもぴったり！

どちらのドリンクもシャリシャリとした氷とフルーツの食感を楽しみながら飲むことができるので、テイクアウトをしてピクニックや街歩きのお供にもピッタリだあなぁと感じました。

新感覚食感を楽しめる「サクぽふん」と「シャリもぐフルーツフローズン」。みなさんもぜひ期間限定のうちに試してみてくださいね！

■商品概要

「サクぽふん ミルクシュガー」

「サクぽふん カスタードシュガー」

価格：248円（テイクアウト）、253円（イートイン）

発売期間 4月27日（月）〜5月下旬（順次販売終了予定 ）

※好評につき、一部ショップでは販売時間・販売個数を限定しています

「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ 」

価格：680円（テイクアウト）、693円（イートイン）

発売期間：４月27日（月）〜9月下旬予定（順次販売終了予定）

（えりか）