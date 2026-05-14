2026年5月7日から6月30日まで、ホテルニューオータニ幕張（千葉市美浜区ひび野2-120-3）ロビィ階ティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」にて「ホテルニューオータニ×リラックマスーパースイーツビュッフェ〜ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー〜」が開催されています。ファン必見のオリジナルトートバッグ付プランもリラックマのキャラクターたちをイメージした、スイーツやドリンク楽しめるスイーツビュッフェです。注目のリラック