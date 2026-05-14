来場特典付き！リラックマとのコラボスイーツビュッフェ

2026年5月7日から6月30日まで、ホテルニューオータニ幕張（千葉市美浜区ひび野2-120-3）ロビィ階ティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」にて「ホテルニューオータニ×リラックマ スーパースイーツビュッフェ〜ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー〜」が開催されています。

ファン必見のオリジナルトートバッグ付プランも

リラックマのキャラクターたちをイメージした、スイーツやドリンク楽しめるスイーツビュッフェです。

注目のリラックマスイーツは全7種類。

リラックマの焼き印がキュートな「リラックマのあんこくりーむホットケーキ」、キイロイトリをモチーフにした「キイロイトリのもふもふマンゴームース」など可愛らしいコラボメニューが揃います。

その他、ホテルニューオータニ名物の「スーパーメロン ショートケーキ」やサラダ、サンドウィッチ、温製料理もズラリ。

アクリルマーカーチャームの来場特典も見逃せません。

料金は8000円（土日8800円）、オリジナルトートバッグ付プランが9500円（土日1万300円）。

提供時間はランチが11時から16時、ディナーは土日限定で17時30分から20時までです。

詳細は公式サイトを確認してください。