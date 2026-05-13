『絶望ライン工独身獄中記』を読む人には秘密というものがある。身内にしか言っていない内緒の話、誰にも言えない自分だけの隠し事。企業にしても技術的な機密事項や顧客情報に当たるものは伏せられるし、契約時は秘密保持契約（NDA）を結ぶ場合が多い。なんでこんな事を知っているかと云えば、自分も企業とンダを致しているからだ。おっとこれ以上は言えねえンダ、ご免よ。我は動画投稿者として所謂企業案件などはやらぬ主義で