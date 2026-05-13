ピーチ・ジョンの大人気シリーズ「ナイスバディブラ」から、夏気分を盛り上げる新作＆新色が続々登場♡2025年売上No.1※シリーズとして支持される理由は、メリハリのある理想的なボディラインを叶える補整力と、ノンワイヤーのような軽やかな着け心地。夏らしい爽やかなカラーや華やかなレースデザイン、ストア限定アイテムまで豊富にラインナップし、薄着シーズンのおしゃれをも