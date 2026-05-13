PEACH JOHN「ナイスバディブラ」夏新作♡爽やかカラーで理想ボディへ

ピーチ・ジョンの大人気シリーズ「ナイスバディブラ」から、夏気分を盛り上げる新作＆新色が続々登場♡2025年売上No.1※シリーズとして支持される理由は、メリハリのある理想的なボディラインを叶える補整力と、ノンワイヤーのような軽やかな着け心地。夏らしい爽やかなカラーや華やかなレースデザイン、ストア限定アイテムまで豊富にラインナップし、薄着シーズンのおしゃれをもっと楽しく彩ります。

※PEACH JOHN内2025年1月1日～12月31日の販売実績

夏気分を高める新作＆新色

今回の新作で注目したいのは、アンティーク感漂うレース×チュールデザインの「ナイスバディブラブルームレース」。

価格は3,900円（税込）で、サイズはA～Fカップ、UB65/70/75/80（UB80はC・D・Eカップのみ）。カラーはブラック、ミント、アンティークピンクの全3色です。

お揃いの「ナイスバディショーツブルームレース」（1,800円税込／S・M・L）、「ナイスバディソングブルームレース」（1,800円税込／S/M・M/L）も展開。

同シリーズの「シアーブルームノンワイヤーブラ」は3,900円（税込）、サイズS・M・L、カラーはブラックとミントの全2色です。

また、定番人気の総レースタイプ「ナイスバディブラ」には、新色アッシュブルーが仲間入り。

ブラは3,900円（税込）、サイズはA～Gカップ。ショーツ、ソング、サニタリーショーツも揃い、爽やかなカラーが夏のインナーコーデを軽やかに演出します♪

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薄着シーズンに嬉しい機能美

「ナイスバディブラ」シリーズは、ピーチ・ジョンが提唱する“ヴィーナスバランス”を意識した設計が魅力。バストとウエストの厚み比率1.5：1を目指し、全身のメリハリ感を演出します。

柔らかなソフトタッチワイヤーを使用し、締め付け感を軽減。サイズごとに厚みを変えたカップが自然なボリュームをプラスし、ぷるんと丸みのあるバストへ整えます。

さらに、表面に凹凸が出にくいレース仕様なので、Tシャツや薄手トップスにも響きにくいのが嬉しいポイントです。

6月10日発売予定の「ナイスバディブラシアーフラワー」シリーズには、新色チャコールが登場。ブラ3,900円（税込）、ショーツ1,800円（税込）、ソング1,800円（税込）で展開されます。

さらに、ラブリー派にはツートーンリボン柄が可愛い「ナイスバディブラリボンレース」シリーズの新色ブルーピンクもおすすめ。

ブラ3,900円（税込）、ショーツ1,800円（税込）、ソング1,800円（税込）で展開され、爽やかでフェミニンな印象に仕上げてくれます♡

ストア限定＆人気シリーズも充実

ストア限定アイテムとして登場する「ナイスバディ脇高ブラ」シリーズは、脇高設計でよりすっきりしたシルエットをサポート。

ブラは4,500円（税込）、ショーツとソングは各2,100円（税込）。カラーはホワイト、ピンク、ネイビーの全3色です。

また、ラメレース×ドット×リボンを組み合わせた「ナイスバディブララメレース」シリーズも公式通販サイトで販売スタート。

ブラ4,500円（税込）、ショーツ2,100円（税込）、ソング2,400円（税込）で、ブラック、ホワイト、ブルーの全3色展開。ストアでは6月18日発売予定です。

夏のおしゃれをもっと楽しもう♡

華やかなデザインと快適な着け心地を両立した「ナイスバディブラ」シリーズは、夏ファッションをもっと自信たっぷりに楽しみたい女性にぴったり♡

薄着になる季節だからこそ、インナー選びにもこだわって、理想のメリハリボディを叶えてみてはいかがでしょうか。

お気に入りのカラーやデザインを見つけて、毎日のランジェリータイムをアップデートしてみてください♪