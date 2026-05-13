Ｊ１千葉は１３日、千葉市内で鹿島戦（１７日・フクアリ）に向けた調整を行った。

６月１３日の「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ」の投票結果が１２日に発表され、千葉からはクラブ内得票１位で１７歳の現役高校生アタッカー、ＭＦ姫野誠が選出された。同日夕方に大久保裕樹テクニカルダイレクターから連絡を受けたといい「ファンの人が選んでくれたのでうれしいです。ありがとうございます」と笑顔を見せた。

今回のオールスターでは最年少で、最年長の５９歳、「キングカズ」ことＦＷ三浦知良とは４２歳差。また、２００８年生まれの姫野は、前回オールスターが開催された２００７年当時、まだ生まれていなかった。さらに、プロキャリアにおけるＪリーグ公式戦出場はゼロ（Ｊ１昇格プレーオフと、別大会扱いの百年構想リーグのみ出場）という異色づくしの選出となった。カズとの対戦には「元日本代表で有名な選手と一緒にできることは楽しみです」と待ち望んだ。

オールスターの同じチームで一緒にプレーしたい選手には鹿島・ＦＷ鈴木優磨をあげた。次戦はその鹿島と対戦する。「名前を覚えてもらえるように。まずはオールスター前に結果を残したい」と闘志を燃やした。（綾部 健真）