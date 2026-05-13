元お笑い芸人が作った舞台「キズ絆」が6月5日より初めての九州公演が行われる。 ノーティーボーイズは元お笑い芸人が2000年に旗揚げした劇団。 スクランブルコメディーと称し、年1～3回のペースで作品を発表し続けている。 ▼ 公演ダイジェスト動画 {"@context":"http:\/\/schema.org\/","@id":"https:\/\/entre-news.jp\/2026\/05\/539268.html#arve-you