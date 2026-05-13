元お笑い芸人が作った舞台「キズ絆」が6月5日より初めての九州公演が行われる。

ノーティーボーイズは元お笑い芸人が2000年に旗揚げした劇団。

スクランブルコメディーと称し、年1～3回のペースで作品を発表し続けている。

▼ 公演ダイジェスト動画



仕事や日常に追われ、気づけば「思いっきり笑う時間」が減っている--そんな人も多いはず。本作『キズ絆』は、そんな日常にふとした”笑い”と”感動”を持ち帰るために作られた舞台だ。

しっかり笑えて、最後には少しだけ余韻が残るコメディとなっている。

出演は中島大和、森脇和成、太田正裕、境浩一郎、保、鈴木ゆか、maica、神木彩良、川崎愛。

脚本・演出は、大和が手がける。

STORY 金ナシ、やる気ナシ、離婚歴アリ、自称私立探偵 ・ 金山仁。

そんな金山の下に1人の女から男と別れたいとの依頼が。 久々の仕事にはりきる金山。

そこに今度は女と別れたくないと言う男からの依頼。

たてつづけの依頼にうかれる金山だが ・ ・ ・ アレ？ ・ ・ ・ ひょっとしてこれって ・ ・ ・

お前らカップルじゃん？！ ・ ・ ・ まっ、なんとかなるか。

いや、ならねーだろ！

さぁ、 あなたならどうする？





本作は6月5日に福岡・福津カメリアホール、6月7日にくまもと森都心プラザホールで上演。

詳細は公式サイトで。

ノーティーボーイズ公式サイト

福津カメリアホール公式サイト

森都心プラザ公式サイト

（文：株式会社パブリックビジネスジャパン 監修：エントレ編集部）