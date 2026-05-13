元お笑い芸人が作った しっかり笑えて、最後にちょっと余韻が残る舞台「キズ絆」6月5日より福岡・熊本で上演
元お笑い芸人が作った舞台「キズ絆」が6月5日より初めての九州公演が行われる。
ノーティーボーイズは元お笑い芸人が2000年に旗揚げした劇団。
スクランブルコメディーと称し、年1～3回のペースで作品を発表し続けている。
▼ 公演ダイジェスト動画
仕事や日常に追われ、気づけば「思いっきり笑う時間」が減っている--そんな人も多いはず。本作『キズ絆』は、そんな日常にふとした”笑い”と”感動”を持ち帰るために作られた舞台だ。
しっかり笑えて、最後には少しだけ余韻が残るコメディとなっている。
出演は中島大和、森脇和成、太田正裕、境浩一郎、保、鈴木ゆか、maica、神木彩良、川崎愛。
脚本・演出は、大和が手がける。
STORY
金ナシ、やる気ナシ、離婚歴アリ、自称私立探偵 ・ 金山仁。
金ナシ、やる気ナシ、離婚歴アリ、自称私立探偵 ・ 金山仁。
そんな金山の下に1人の女から男と別れたいとの依頼が。 久々の仕事にはりきる金山。
そこに今度は女と別れたくないと言う男からの依頼。
たてつづけの依頼にうかれる金山だが ・ ・ ・ アレ？ ・ ・ ・ ひょっとしてこれって ・ ・ ・
お前らカップルじゃん？！ ・ ・ ・ まっ、なんとかなるか。
いや、ならねーだろ！
さぁ、 あなたならどうする？
本作は6月5日に福岡・福津カメリアホール、6月7日にくまもと森都心プラザホールで上演。
詳細は公式サイトで。
ノーティーボーイズ公式サイト
福津カメリアホール公式サイト
森都心プラザ公式サイト
（文：株式会社パブリックビジネスジャパン 監修：エントレ編集部）
公演情報
舞台『キズ絆』
【脚本・演出】大和
【舞台監督】鈴木優介
【照明】原宏昌
【音響】土屋由紀
【宣伝美術】東慧
【舞台監督】鈴木優介
【照明】原宏昌
【音響】土屋由紀
【宣伝美術】東慧
【出演】中島大和、森脇和成、太田正裕、境浩一郎、保、鈴木ゆか、maica、神木彩良、川崎愛
公演情報
2026年6月5日(金)18:30開演／福岡・福津カメリアホール
2023年6月7日(日)14:30開演／熊本・くまもと森都心プラザホール
2026年6月5日(金)18:30開演／福岡・福津カメリアホール
2023年6月7日(日)14:30開演／熊本・くまもと森都心プラザホール
公式サイト
ノーティーボーイズ公式サイト
福津カメリアホール公式サイト
森都心プラザ公式サイト
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