Ray㋲イチのミーハーガール・中川紅葉が、今注目のトレンドを紹介する連載企画。今回は、地元の方から、観光客までたくさんの人でにぎわう総合市場「築地場外市場」に潜入してきました。朝からおいしいグルメを満喫している様子を、ぜひチェックして♡KUREHA TREND♡ Vlog Vol.7ミーハーガール・紅葉が、今注目のトレンドを紹介する連載企画。今回は、紅葉本人も「行きたい！」と熱望していた築地場外市場へ潜入&#