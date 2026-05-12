おいしいグルメが盛りだくさん♡【中川紅葉】が「築地場外市場」の魅力を徹底調査！

Ray㋲イチのミーハーガール・中川紅葉が、今注目のトレンドを紹介する連載企画。今回は、地元の方から、観光客までたくさんの人でにぎわう総合市場「築地場外市場」に潜入してきました。朝からおいしいグルメを満喫している様子を、ぜひチェックして♡

KUREHA TREND♡ Vlog Vol.7 ミーハーガール・紅葉が、今注目のトレンドを紹介する連載企画。 今回は、紅葉本人も「行きたい！」と熱望していた築地場外市場へ潜入♡ 朝から充実した時間を堪能してきました！

今回のトレンドは...... 「築地場外市場」 飲食店をはじめ、鮮魚や青果などおよそ460の店舗が軒を連ね、地元の方から、観光客までたくさんの人でにぎわう総合市場。特に午前中は活気ある市場の雰囲気を感じられる♡ 食べ歩きスタート！ INFORMATION 住：東京都中央区築地4-16 および6丁目一部

https://www.tsukiji.or.jp

Check! 1軒目♡ 築地 山長 「築地といえば、絶対食べてみたかったのが卵焼き。今回訪れた山長さんは甘めの味つけだった！普段から卵焼きは甘い派だからうれしい♡ 明太子がのってるほうがお気に入り！」 卵焼き♡ INFORMATION 住：東京都中央区築地4-10-10

営：6:00〜15:30 無休

☎：03-3248-6002

Check! 2軒目♡ 斎藤水産2号店 「やっぱり海鮮は食べておきたい！ってことで、今回は生牡蠣と甘エビを実食♡ 見るからに大きくて口に入れる前からぷりぷり（笑）。 実際食べたら、概念変わるくらいおいしい。やっぱり新鮮ってすごい......！」 INFORMATION 住：東京都中央区築地4-10-5

営：7:00〜16:00

☎：03-3541-2314

Check! 3軒目♡ とんぼや 「まず店主さんのフランクな接客に感動。食べてみたら、魚特有の臭みはまったくなくて、お肉みたいにジューシーなんだけど、さっぱり。罪悪感なく食べられるのも最高〜！」 マグロ♡ INFORMATION 住：東京都中央区築地4-9-15

営：8:00〜売り切れ次第終了

☎：090-7222-8534

Check! 4軒目♡ とんぼや 「最後は甘いものでシメ♡ 今回いただいたのは、たい焼きならぬ、まぐろ焼き。パリパリ生地にあんこが入った“本マグロ”と、もちもち生地にあんことあんずが入った“中トロ”を注文。私は中とろ派かな〜！」 INFORMATION 住：東京都中央区築地4-11-9

営：8:00〜15:00（なくなり次第終了）

☎：03-3543-3331

築地での朝活を終えて...... 「この日は朝7:30に集合。正直、早いなーと思っていたけど、この時間でも人は結構いるし、お店の人たちはすごく元気で、築地の朝は楽しい！ 歩いて回っているとすべての食べ物やお土産物が魅力的に見えるんだよね〜。3軒目に行った“とんぼや”の店主さんは『あそこの店も、あそこの店もおいしいよ！』と教えてくれたり、市場全体の一体感とかも感じられて、なんだかほっこりする瞬間も。 昔から愛され続ける理由がなんとなくだけどわかった気がしました。働く人の活気に触れて元気がもらえる場所・築地。絶対にまた来ます♡」

Vlog動画はRay公式SNSで♡ Instagram TikTok X モデル／中川紅葉（本誌専属） ※衣装はすべて本人私服です。

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

中川紅葉