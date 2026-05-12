アメリカのIT大手・グーグルは11日、ハッカー集団がAIを使ってサイバー攻撃をしようとしていたと明らかにしました。グーグルは11日、ハッカー集団がAIを使い、サイバー攻撃用の技術を開発していたと明らかにしました。AIを使って見つけたとみられるソフトウエアの弱点をもとに大規模な攻撃が計画されていたということです。攻撃は未然に防がれ、被害は確認されていないとしています。またグーグルは、中国やロシア、北朝鮮に関連す