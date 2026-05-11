「ユニバーサルオーバーオール（UNIVERSAL OVERALL）」が、新ライン「CHILL PANTS」を5月15日に発売する。公式オンラインストアおよびベイクルーズ、アダストリアの店舗で取り扱う。【画像をもっと見る】新ライン「CHILL PANTS」では、近年の猛暑や長期化する夏に対応するため、軽量素材に快適性を兼ね備えたテーパードモデル（8690円）とショーツ（7590円）を展開。左右2本ずつのタックにより、腰周りとヒップにゆとりを持た