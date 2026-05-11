山形県上山市の信号交差点で5月11日朝、横断歩道を渡っていた小学2年生の男子児童が乗用車にはねられました。男子児童は病院に搬送されましたが、意識はあるということです。11日午前7時50分ごろ、上山市長清水1丁目の信号交差点で、横断歩道を渡っていた小学2年の男子児童が乗用車にはねられました。消防によりますと、この事故で、男子児童は鼻血を出すけがをして病院に搬送されました。大きなけがはなく、意識はあるということ