◇パ・リーグ楽天1―6西武（2026年5月10日ベルーナD）楽天は序盤から失点を重ねて黒星。今季3度目の4連敗で、借金はワーストの「5」に膨らんだ。今季初めて中5日で先発した滝中が今季最短の1回2/3で降板。3四死球など安定感を欠き、三木肇監督は「コントロール、制球力も含めて今日は彼の良さが出なかった」と振り返った。打線も5回に代打・太田の適時打で1点を奪ったのみ。同一カード3連敗も今季初で、これで西武戦は