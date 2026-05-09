乃木坂46が5月13日にリリースするLIVE Blu-ray＆DVD 『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』のダイジェスト映像が公開された。＜13th YEAR BIRTHDAY LIVE＞は昨年2025年5月に東京・味の素スタジアムで開催され、2日間で約11万人を動員した乃木坂46恒例のバースデーライブ。LIVE Blu-ray＆DVD 『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』ではDAY1、DAY2と全く異なったセットリストで届けられた2日間の熱狂の夜を、余すことなく収録する。今回公開されたダ