乃木坂46が5月13日にリリースするLIVE Blu-ray＆DVD 『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』のダイジェスト映像が公開された。

＜13th YEAR BIRTHDAY LIVE＞は昨年2025年5月に東京・味の素スタジアムで開催され、2日間で約11万人を動員した乃木坂46恒例のバースデーライブ。 LIVE Blu-ray＆DVD 『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』ではDAY1、DAY2と全く異なったセットリストで届けられた2日間の熱狂の夜を、余すことなく収録する。

今回公開されたダイジェスト映像はスタジアムライブの熱量を感じることのできるスケール感のある映像だけでなく、「おひとりさま天国」「チートデイ」「歩道橋」などといったシングル曲を中心に、各期別ごとの楽曲も盛り込まれた見ごたえ十分なダイジェスト映像となっている。

乃木坂46は5月19日より東京ドームにて＜14th YEAR BIRTHDAY LIVE＞を3日間開催する。約2年ぶりとなる東京ドームにて行われるバースデーライブ前に、ライブ映像集も楽しんで頂きたい。

◾️LIVE Blu-ray＆DVD 『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』

2026年5月13日（水）リリース

購入：https://nogizaka46.lnk.to/13thYEARBIRTHDAYLIVE_PKG 【完全生産限定盤】 ＜Blu-ray＞

Blu-ray 3枚組 / SRXL-640〜642 / ￥25,300(税込) ＜DVD＞

DVD 5枚組 / SRBL-2450〜2454 / ￥23,100(税込) 三方背BOX仕様・豪華フォトブックレット付き

ポストカードセット6枚1セット封入(全46種を6枚ずつセットしたうちランダムで1セット封入)

応募特典シリアルナンバー封入

特典映像「Making of 13th BDL」 『13th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY1』

Blu-ray 1枚 / SRXL-643 / ￥9,680(税込)

DVD 2枚組 / SRBL-2455〜2456 / ￥8,580(税込) 『13th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY2』

Blu-ray 1枚 / SRXL-644 / ￥9,680(税込)

DVD 2枚組 / SRBL-2457〜2458 / ￥8,580(税込) 【収録楽曲】

＜13th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY1＞

OVERTURE

おいでシャンプー

夏のFree&Easy

裸足でSummer

好きというのはロックだぜ！

ネーブルオレンジ

ぐるぐるカーテン

左胸の勇気

失いたくないから

偶然を言い訳にして

走れ！Bicycle

ガールズルール

扇風機

人間という楽器

そんなバカな・・・

気づいたら片想い

何度目の青空か？

太陽ノック

無表情

ポピパッパパー

ハルジオンが咲く頃

サヨナラの意味

ブランコ

いつかできるから今日できる

ジコチューで行こう！

日常

Sing Out！

しあわせの保護色

君に叱られた

Under’s Love

ここにはないもの

Monopoly

車道側

チートデイ

おひとりさま天国

I see…

Actually…

ごめんねFingers crossed

インフルエンサー

きっかけ

タイムリミット片想い

バンドエイド剥がすような別れ方

ジャンピングジョーカーフラッシュ

三番目の風

設定温度

シンクロニシティ

人は夢を二度見る

帰り道は遠回りしたくなる

僕は僕を好きになる

歩道橋

君の名は希望

ロマンスのスタート

あらかじめ語られるロマンス

スカイダイビング

乃木坂の詩 ＜13th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY2＞

OVERTURE

太陽ノック

走れ！Bicycle

君に叱られた

チートデイ

ジコチューで行こう！

ネーブルオレンジ

おいでシャンプー

涙がまだ悲しみだった頃

制服のマネキン

世界で一番 孤独なLover

バレッタ

孤独兄弟

ここにいる理由

夏のFree＆Easy

傾斜する

命は美しい

今、話したい誰かがいる

裸足でSummer

風船は生きている

Rewindあの日

逃げ水

シンクロニシティ

帰り道は遠回りしたくなる

夜明けまで強がらなくてもいい

Wilderness world

僕は僕を好きになる

錆びたコンパス

好きというのはロックだぜ！

人は夢を二度見る

踏んでしまった

チャンスは平等

歩道橋

Actually…

ごめんねFingers crossed

おひとりさま天国

I see…

インフルエンサー

君の名は希望

タイムリミット片想い

バンドエイド剥がすような別れ方

ジャンピングジョーカーフラッシュ

三番目の風

設定温度

ぐるぐるカーテン

ガールズルール

Sing Out！

Monopoly

他人のそら似

ハウス！

ダンケシェーン

そんなバカな・・・

空扉

乃木坂の詩

◾️41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」

2026年4月8日（水）CDリリース

CD購入：http://nogizaka46.lnk.to/20260408_41stSingle_CD ▼先行配信

https://nogizaka46.lnk.to/saigonikaidanwokakeagattanowaitsuda TYPE-A TYPE-B TYPE-C TYPE-D 通常盤 【Blu-ray付き】

初回仕様限定盤TYPE-A / SRCL-13660〜13661 / \2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-B / SRCL-13662〜13663 / \2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-C / SRCL-13664〜13665 / \2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-D / SRCL-13666〜13667 / \2,000（税込） ▼初回仕様限定盤・封入特典

応募特典シリアルナンバー封入

メンバー生写真1枚封入（各TYPE別35種より1枚ランダム封入） 【通常盤/CDのみ】

通常盤 / SRCL-13668 / \1,200（税込） ■収録内容-

-TYPE-A-

DISC1

1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？

2.愛って羨ましい

3.桜橋を教えてくれた

4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-

5.愛って羨ましい -off vocal ver.-

6.桜橋を教えてくれた -off vocal ver.- DISC2

・乃木坂46 新参者2025

1.君の名は希望

2.制服のマネキン

3.走れ！Bicycle

4.おいでシャンプー

5.ぐるぐるカーテン ・５期生が語る「新参者」

五百城茉央

池田瑛紗

一ノ瀬美空 -TYPE-B-

DISC1

1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？

2.愛って羨ましい

3.君ばかり

4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-

5.愛って羨ましい -off vocal ver.-

6.君ばかり -off vocal ver.- DISC2

・乃木坂46 新参者2025

1.タイムリミット片想い

2.なぜ 僕たちは走るのか？

3.ハウス！

4.狼に口笛を

5.おひとりさま天国 ・５期生が語る「新参者」

井上和

岡本姫奈 -TYPE-C-

DISC1

1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？

2.愛って羨ましい

3.年齢の境界線

4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-

5.愛って羨ましい -off vocal ver.-

6.年齢の境界線 -off vocal ver.- DISC2

・乃木坂46 新参者2025

1.いつの日にか、あの歌を…

2.設定温度

3.シンクロニシティ

4.帰り道は遠回りしたくなる ・５期生が語る「新参者」

小川彩

奥田いろは

川粼桜 -TYPE-D-

DISC1

1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？

2.愛って羨ましい

3.パシフィック・リーグに連れてって

4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-

5.愛って羨ましい -off vocal ver.-

6.パシフィック・リーグに連れてって -off vocal ver.- DISC2

・乃木坂46 新参者2025

1.ごめんねFingers crossed

2.Same numbers

3.きっかけ

4.市営ダンスホール

5.ビリヤニ ・５期生が語る「新参者」

菅原咲月

冨里奈央

中西アルノ -通常盤-

1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？

2.愛って羨ましい

3.もう一つの太陽

4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-

5.愛って羨ましい -off vocal ver.-

6.もう一つの太陽 -off vocal ver.-

◾️41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」“梅澤美波”特別仕様盤

2026年5月13日(水)発売

SRC7-146 / ￥1,200(tax in)

※Sony Music Shop限定での販売となります。

特設ページ：

https://www.sonymusicshop.jp/m/pageShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=SRCL000013660&cd=202604_umezawaminami

◾️ライブ情報 ■＜14th YEAR BIRTHDAY LIVE＞

2026年5月19日・20日・21日 東京都・東京ドーム ■＜真夏の全国ツアー2026＞

6月13日（土）・14日（日）福井県・サンドーム福井

6月24日（水）・25日（木）神奈川県・横浜アリーナ

7月4日（土）・5日（日）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

7月11日（土）・12日（日）広島県・広島グリーンアリーナ

7月15日（水）・16日(木) 大阪府・大阪城ホール

7月25日（土）・26日（日）宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ

8月8日（土）・9日（日）福岡県・マリンメッセ福岡A館

8月20日（木）・21日（金）・22日（土）・23日（日）東京都・明治神宮野球場