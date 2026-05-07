敵地アストロズ戦

米大リーグ、ドジャースは6日（日本時間7日）、敵地アストロズ戦に12-2で勝利した。一方で心配なニュースも。試合序盤、先発タイラー・グラスノー投手に起きたアクシデントに日本では悲鳴が相次いだ。

2回のマウンドに立ったグラスノー。しかし、投球練習中にトレーナーを呼び、そのまま緊急降板。2番手として左腕ドレイヤーがマウンドへ上がった。

球団公式Xは腰痛で試合を降板したことを発表。初回ではアルバレスから見逃し三振を奪い、通算1000奪三振を達成した中、無念の緊急降板を余儀なくされた。

「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手に26打席ぶりの安打が飛び出したこの試合。日本時間7日の午前3時の出来事に、ネット上では「え？やっぱりガラスのグラスノーなのかしら？」「大丈夫なん。。。」「え、え…」「スネルが帰ってきそうなタイミングでこれ」と悲鳴が相次いでいた。

グラスノーは今季7登板で3勝0敗、防御率2.72。昨季は18試合に登板し4勝3敗、防御率3.19だった。



（THE ANSWER編集部）