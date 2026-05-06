moon dropが、5月13日に新曲「アイライン」を配信リリースすることを発表した。本楽曲は、ライブで披露されていたがその詳細は一切明かされておらず、“アイラインが上⼿く引けなくて”という歌詞と美しいメロディラインが特徴で、ライブ映像の一部をSNSで公開するたびにリリースを待ち望むコメントがあったという。涙がこぼれ、震えた手で上手く引けないアイラインと、未練タラタラだけど会いたいと言えない女性の心情を切