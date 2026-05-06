ジャケット写真CHiCO with HoneyWorksが、6月3日にリリースする21stシングル「君のせいで愛してる」のジャケットビジュアルを公開した。本楽曲は、現在放送中のTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』のオープニングテーマに起用されている作品で、今回のビジュアルもHoneyWorksのヤマコによる描きおろしとなっている。アニメの舞台のひとつである喫茶店を背景に、主人公2人をCHiCOがやさしく見守る姿をイメージして制作され、