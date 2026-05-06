2026年5月1日（金）、ファッションセンターしまむらからサンリオキャラクターズとコジコジのコラボグッズが発売されました！（写真）しまむら新作【サンリオ×コジコジ】可愛くて実用的なグッズ2選♪今回は、豊富なラインナップの中からトートバッグとポーチをピックアップ。実際に購入した筆者が、それぞれのデザインやサイズ感、使い勝手などを詳しくレビューします。【しまむら新作】サンリオ×コジコジコラボ！かわいくて実用