【しまむら新作】サンリオ×コジコジのコラボグッズが可愛すぎ！実用的な2アイテムを徹底レビュー

2026年5月1日（金）、ファッションセンターしまむらからサンリオキャラクターズとコジコジのコラボグッズが発売されました！

（写真）しまむら新作【サンリオ×コジコジ】可愛くて実用的なグッズ2選♪

今回は、豊富なラインナップの中からトートバッグとポーチをピックアップ。実際に購入した筆者が、それぞれのデザインやサイズ感、使い勝手などを詳しくレビューします。

【しまむら新作】サンリオ×コジコジコラボ！

かわいくて実用的なグッズ2選を徹底レビュー

しまむらのサンリオキャラクターズ×コジコジコラボが紙タグまでかわいすぎる〜！上下にゲランとドーデスが登場しているのがツボ♪

1：レディース トートバッグ（ハローキティ＆ポチャッコ×コジコジ）

■商品情報

品名：レディース トートバッグ（ハローキティ＆ポチャッコ×コジコジ）

価格：1,419円（税込）

発売日：2026年5月1日（金）

■種類・品番

・ピンク／ハローキティ＆ポチャッコ×コジコジ（品番：344-3902）

・イエロー／ポムポムプリン×コジコジ（品番：344-3901）

・パープル／クロミ×コジコジ（品番：344-3900）

・ブルー／ハンギョドン×コジコジ（品番：344-3899）

■素材・サイズ

素材：ポリエステル

サイズ：（約）縦40×横47×マチ幅13cm

持ち手：（約）53cm

パッカブル時のサイズ：（約）縦16×横21cm

■豪華な共演にときめく！パッカブル仕様の大容量トート

キティちゃん、ポチャッコ、コジコジが一緒に描かれているなんて、豪華すぎる組み合わせです…！

今回は、ピンクを購入しました。どれもかわいかったのですが、やはりキティちゃんが登場しているデザインを選びたくて、こちらをチョイス。

しかもピンクは、キティちゃんだけでなくポチャッコも登場しているのがポイント。キティちゃん、ポチャッコ、コジコジが一緒に描かれているなんて、豪華すぎる組み合わせです…！

デザインはキュートな総柄で、コジコジを真ん中に、キティちゃんとポチャッコが拍手をしているイラスト入り。一体どんなシチュエーションなのか想像したくなる、遊び心のある絵柄がたまりません。

持ち手と開口部のパイピングはブラウンカラー。アポロチョコのような配色でかわいく、全体をほんのり大人っぽく見せてくれるのも魅力です。

フロントにはWファスナーで開閉するポケット付き。このポケットにバッグ本体を折りたたんで収納できる、パッカブル仕様になっています。コンパクトに持ち歩けるので、外出時に荷物が増えたときも安心♪

さらに、パッカブルにした状態でもデザインがかわいいのもうれしいポイント。本体と同じイラストが使われていますが、こちらはコジコジのセリフ入り。どんなシーンなのか答え合わせができますよ。

持ち手は長め設計なので、肩がけもラクラク可能。さらに、持ち手の中央は二つ折りで縫われており、手で持ったときにも握りやすいよう工夫されているのもGood。

収納力も優秀で、2Lペットボトルが6本入る大容量サイズ。実際に1泊分の荷物を入れてみたところ、かさばるデニムシャツまで問題なく収納できて、その大容量ぶりにびっくり！

背面にはキャリーオンできるベルト付きで、旅行時のサブバッグとしても活躍すること間違いなしです。

2：ポーチ（クロミ×コジコジ）

■商品情報

品名：ポーチ（クロミ×コジコジ）

価格：759円（税込）

発売日：2026年5月1日（金）

■種類・品番

・パープル／クロミ×コジコジ（品番：304-3406）

・ピンク／ハローキティ＆ポチャッコ×コジコジ（品番：304-3411）

・イエロー／ポムポムプリン×コジコジ（品番：304-3410）

・ブルー／ハンギョドン×コジコジ（品番：304-3404）

■素材・サイズ

素材：＜表地/表側＞合成皮革＜裏地/裏側＞ポリエステル

サイズ：（約）縦11×横16×マチ幅5cm

■コジコジらしさ全開！セリフにも注目したい高見えポーチ

ポーチはパープルをチョイス。トートバッグとは異なり、こちらは総柄ではなく、フロントに大きくイラストがプリントされたデザイン。よりイラストの魅力が際立つ仕上がりになっています。

パープルを選んだ理由は、コジコジとクロミのセリフに惹かれたためです。筆者は幼い頃にコジコジのアニメを観たり漫画を読んだりしていて、その独特の世界観の大ファン！

今回ポーチに採用されている漫画のワンシーンも、まさにコジコジワールド全開。核心を突くようなコジコジのセリフに、クロミのセリフも重なり、かわいいだけでは終わらない、どこかハッとさせられる世界観がしっかり表現されています。

同系色のさりげないピンドット柄になっているのも、大人かわいいポイント♪

また、素材は合成皮革で高級感たっぷり！759円とは思えないクオリティで、大人も取り入れやすい印象です。

内側にはポケットも付いており、細かなものを整理しやすいのもうれしいところ。普段使いにぴったりのサイズ感で、実際にコスメを入れてみたところ、想像以上にたくさん収納できました。

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しまむらのサンリオキャラクターズ×コジコジコラボは、かわいさはもちろん、それぞれのキャラクターらしさや作品の世界観までしっかり楽しめるシリーズでした。

2026年5月4日時点ではオンラインストアでも予約販売受け付け中。予約受付期間中でも予定数に達し次第終了となるので、注意してくださいね。

また、しまむら公式アプリでは、品番を入力するとお近くの店舗の在庫を検索することも可能です（トートバッグ品番：344-3902／ポーチ品番：304-3406）。

しまむらでは店舗間での取り寄せにも対応しているので、近くの店舗で見つからない場合は店員さんに相談してみるのもおすすめ。

気になった方は、ぜひお近くのしまむら店舗や公式オンラインショップでチェックしてみてくださいね！

※価格はすべて税込みです。

※品切れの際はご了承ください。

※数に限りがあります。商品入れ替えや売り切れの場合はご容赦願います。