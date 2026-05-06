中日―阪神戦バンテリンドームナゴヤで女子アスリートが務めた始球式が話題を集めている。4日に行われたプロ野球の中日―阪神戦。観客をどよめかせた完璧な投球の舞台裏で、ド緊張する姿が明らかになった。マウンドに上がったのは、女子バレ ーボール日本代表の山田二千華だった。所属するNECのノースリーブのユニホームを着て投球。184センチの長身から投じられたボールは、ノーバウンドで捕手のミットに収まった。完璧なスト