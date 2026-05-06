中日―阪神戦

バンテリンドームナゴヤで女子アスリートが務めた始球式が話題を集めている。4日に行われたプロ野球の中日―阪神戦。観客をどよめかせた完璧な投球の舞台裏で、ド緊張する姿が明らかになった。

マウンドに上がったのは、女子バレ ーボール日本代表の山田二千華だった。所属するNECのノースリーブのユニホームを着て投球。184センチの長身から投じられたボールは、ノーバウンドで捕手のミットに収まった。完璧なストライク投球。場内からは拍手と歓声が上がった。

NEC公式YouTubeチャンネルは5日、舞台裏映像を公開。始球式の前に投球練習をした山田は、「バチンッ！ バチンッ！」と勢いのある球を投げ周囲から驚きの声が上がった。本番でも見事な投球。戻ってくると「投げてた時の記憶ない」と笑い、客席からの歓声も「聞こえない」と明かしていた。

地元・愛知で務めた始球式。投げた記念球ももらって感激した様子の山田は「無事に終わってよかったと思います。ちゃんと投げられました」「いい経験できました。本当にありがとうございました」と感謝していた。



（THE ANSWER編集部）